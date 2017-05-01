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Виталий Мутко: на финал Кубка России продано около 20 тысяч билетов

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как идет продажа билетов на финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом".

"Кубок – такая история, что фаворитов в нем нет. Все равны, равные шансы у команд. Тем более победа дает прямую путевку в еврокубки.

Это очень хороший шанс для команд попасть в Европу, себя показать там. Игра будет очень интересная. Тем более в предыдущем туре оба соперника, как я увидел, тактически готовились к финалу.

Сейчас около 20 тысяч билетов продано на матч, что для Сочи очень важно", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:59
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