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Первый матч между "Монако" и "Ювентусом" будут судить испанцы

УЕФА назначил судей на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом".

На игре будет работать испанская бригада арбитров во главе с Матеу Антонио Лаосом. Помощники - Хавбер Родригес и Пау Себриан Девис. Дополнительные ассистенты – Карлос Гомес, Хесус Хиль Мансано. Четвёртый арбитр – Теодоро Собрино.
Теги: Монако Ювентус
Сегодня, 13:14
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