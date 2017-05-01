Первый матч между "Монако" и "Ювентусом" будут судить испанцы

УЕФА назначил судей на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом".



На игре будет работать испанская бригада арбитров во главе с Матеу Антонио Лаосом. Помощники - Хавбер Родригес и Пау Себриан Девис. Дополнительные ассистенты – Карлос Гомес, Хесус Хиль Мансано. Четвёртый арбитр – Теодоро Собрино.