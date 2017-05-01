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Дарио Срна: буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал продление контракта с донецким клубом.

"Во-первых, я очень рад. А переговоров как таковых не было. Мое желание – завершить карьеру в "Шахтере". И когда президент сказал, что предлагает мне новый контракт, я ответил только: "Спасибо!". Я был согласен на любые условия.

Вы наверняка знаете об истории с "Барселоной", но, как уже сказал, мое сердце здесь. В "Шахтере" я счастлив. После 14 лет пребывания уже не считаешь себя частью клуба – ты становишься членом семьи. И в такой сложный момент тяжело все взять и бросить.

Я сказал президенту, что буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной". Он мне ответил: "Тогда все понятно". Мало людей на его месте поступили бы, как он. И я просто не смог бы простить себе, если бы ушел. Но это уже забытая история.

Я эмоциональный человек и привык всегда от жизни брать максимум. Я прошел войну, знаю, что это такое. И в такой тяжелый момент нужно играть не за себя, а за болельщиков "Шахтера". Их много, и они везде: в Киеве, в Харькове, в Запорожье, за границей. И все они переживают и любят команду, как раньше. Поэтому нынешний трофей очень важен.

Если не брать во внимание мой возраст, то я хорошо себя чувствую. Но я настолько люблю и уважаю "Шахтер", что не буду играть через не могу. Как только пойму, что устал, и перестану чувствовать себя комфортно, никого не собираюсь обманывать, не буду стремиться провести как можно больше матчей, лишь бы увеличить свой рекорд. Я должен быть профессионалом и в один момент сказать: "Дарио, ты больше не подходишь "Шахтеру", – передает слова Срны официальный сайт "Шахтера".
Теги: Срна Шахтер
Сегодня, 13:29
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№4 Написал: avnik море (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»

– Гуманитарный штаб работает на неподконтрольной территории с 2014 года. До этого возникали подобные проблемы?

– С августа 2014-го я находился на "Донбасс Арене" и был среди тех, кто принимал первые машины. С того момента Гуманитарный штаб Рината Ахметова привлекал особое внимание. Конечно, за нами наблюдали. Все было: и расстреливали продукты на глазах, и угрожали.

Но последний год, когда все убедились, что мы работаем прозрачно, напряжение спало. На любом этапе, если кто-то считал нужным посмотреть, как мы работаем, – пожалуйста, приходите. Мы вне политики. Наш принцип – раздавать простые продукты питания для простых людей – постоянно соблюдался.


"Если бы программа "Ревизор" могла приехать на "Донбасс Арену", программа бы после этого закрылась"

– Расскажите, как работала Арена во время конфликта

– Это построенный с любовью объект со всеми стандартами европейского качества. Стадион имеет аккредитацию УЕФА 5 звезд, каждая звезда была доказана профессионализмом. Стандарты с приходом войны и превращением стадиона в Арену Милосердия остались на прежнем высоком уровне. Плюс – жесточайший многоэтапный контроль качества. Качество и еще раз качество. Масштаб. Скорость. Никаких компромиссов. Мы работали по 45 минут – живыми конвейерами. Их было пять. У нас нет ни одного зафиксированного случая отравления продуктовым набором. Если бы программа "Ревизор" могла приехать на "Донбасс Арену", программа бы после этого закрылась.

Как это было устроено по контролю качества. Сначала – контроль качества при закупке. Обязательно – лабораторные тесты. Обязательно – сертификаты качества. Обязательно – последующая выборочная проверка.

По логистике. В Днепр приезжала паллета с макаронами, она перегружалась в автомобиль гуманитарного рейса и пломбировалась. В Донецке этот автомобиль разгружали на стадионе за 30 минут. Это стандарт. Одновременно мы могли принимать до 15 автомобилей.

Затем паллеты расставляли на складе в таком порядке, в котором продукты будут складываться в наборы: сначала две муки, потом сахар, потом подсолнечное масло.
За 45 секунд собирался один пакет. Чтобы не наклоняться за пакетами, мы ставили лавочки. Стандарты качества и скорости пронизывали абсолютно все. Третий этап – сформированный пакет доставляли в место хранения. Это выстроенный подиум, который соответствует всем складских нормам хранения.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не достигнув желаемого, мы делаем вид что желали достигнутого...
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: mal_rus (Сегодня, 13:39) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Дебил...какое чемпионство... пулька между 2-3 командами
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 13:38) #
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  •  (2)
online

интересно ..шахтер то где сейчас базируется? не куеве ли счастлив?
Регистрация: 26.04.2017
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