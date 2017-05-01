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Златан Ибрагимович организует прощальный ужин для игроков "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович организует званый ужин.

Футболист пригласил на мероприятие сотрудников и игроков манкунианского клуба - всего около 50 человек, как сообщает The Sun.

Предполагается, что это будет прощальный ужин 35-летнего шведа.

Ранее форвард в матче против "Андерлехта" повредил крестообразные связки, на восстановление потребуется около девяти месяцев.

Газета.ru
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:46
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