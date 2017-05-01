Златан Ибрагимович организует прощальный ужин для игроков "Манчестер Юнайтед"

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13:29
Дарио Срна: буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной" (4)
Дарио Срна: буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной" (4)
12:30
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Виталий Мутко: Безбородов доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня (12)
09:28
Валерий Масалитин: "Спартак" еще может и потеряет очки, но вопрос чемпионства уже все равно закрыт (2)
Валерий Масалитин: "Спартак" еще может и потеряет очки, но вопрос чемпионства уже все равно закрыт (2)
Вчера 23:40
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
Вчера 23:37
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
Вчера 23:21
Игорь Черевченко: игра была очень боевой (1)
Игорь Черевченко: игра была очень боевой (1)
Вчера 23:16
Роман Зобнин: всех с победой! Продолжаем двигаться дальше (17)
Роман Зобнин: всех с победой! Продолжаем двигаться дальше (17)
Вчера 23:15
ЦСКА - "Спартак": фотоотчет матча (3)
ЦСКА - "Спартак": фотоотчет матча (3)
Вчера 22:50
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Вчера 22:38
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Марко Симич: поздравили Медведева с рекордом, теперь он обязан заплатить за всю команду (3)
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Владимир Пономарев: забей ЦСКА на первых минутах, игра могла бы стать совсем другой (16)
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Владимир Маркин: фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать матч (7)
Вчера 22:02
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Гаджи Гаджиев: я доволен тем, как выглядела команда, когда мы остались в меньшинстве (1)
Вчера 21:59
Андрей Червиченко: игра Васина? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (58)
Андрей Червиченко: игра Васина? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (58)
Златан Ибрагимович организует прощальный ужин для игроков "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович организует званый ужин.
Футболист пригласил на мероприятие сотрудников и игроков манкунианского клуба - всего около 50 человек, как сообщает The Sun.
Предполагается, что это будет прощальный ужин 35-летнего шведа.
Ранее форвард в матче против "Андерлехта" повредил крестообразные связки, на восстановление потребуется около девяти месяцев.
Газета.ru
Футболист пригласил на мероприятие сотрудников и игроков манкунианского клуба - всего около 50 человек, как сообщает The Sun.
Предполагается, что это будет прощальный ужин 35-летнего шведа.
Ранее форвард в матче против "Андерлехта" повредил крестообразные связки, на восстановление потребуется около девяти месяцев.
Газета.ru
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