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13:29
Дарио Срна: буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной" (4)
Дарио Срна: буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной" (4)
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Виталий Мутко: Безбородов доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня (12)
09:28
Валерий Масалитин: "Спартак" еще может и потеряет очки, но вопрос чемпионства уже все равно закрыт (2)
Валерий Масалитин: "Спартак" еще может и потеряет очки, но вопрос чемпионства уже все равно закрыт (2)
Вчера 23:40
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
Вчера 23:37
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
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Игорь Черевченко: игра была очень боевой (1)
Вчера 23:16
Роман Зобнин: всех с победой! Продолжаем двигаться дальше (17)
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Вчера 23:15
ЦСКА - "Спартак": фотоотчет матча (3)
ЦСКА - "Спартак": фотоотчет матча (3)
Вчера 22:50
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Вчера 22:38
Марко Симич: поздравили Медведева с рекордом, теперь он обязан заплатить за всю команду (3)
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Гаджи Гаджиев: я доволен тем, как выглядела команда, когда мы остались в меньшинстве (1)
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Андрей Червиченко: игра Васина? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (58)
Андрей Червиченко: игра Васина? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (58)
Более 47 тысяч иностранцев изъявило желание стать волонтерами КК-2017 и ЧМ-2018
Более 47 тысяч иностранных граждан желают стать волонтёрами Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России, сообщает официальный сайт ФИФА.
Всего около 177 тыс. человек из 190 стран мира выразили желание стать волонтёром, что стало рекордом чемпионатов мира. Помимо России большинство приложений пришли из Египта, Мексики и Колумбии.
На Кубке конфедераций 2017 года будут работать 5844 волонтера из 78 стран.
Всего около 177 тыс. человек из 190 стран мира выразили желание стать волонтёром, что стало рекордом чемпионатов мира. Помимо России большинство приложений пришли из Египта, Мексики и Колумбии.
На Кубке конфедераций 2017 года будут работать 5844 волонтера из 78 стран.
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