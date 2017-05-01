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Более 47 тысяч иностранцев изъявило желание стать волонтерами КК-2017 и ЧМ-2018

Более 47 тысяч иностранных граждан желают стать волонтёрами Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России, сообщает официальный сайт ФИФА.

Всего около 177 тыс. человек из 190 стран мира выразили желание стать волонтёром, что стало рекордом чемпионатов мира. Помимо России большинство приложений пришли из Египта, Мексики и Колумбии.

На Кубке конфедераций 2017 года будут работать 5844 волонтера из 78 стран.
Сегодня, 13:59
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