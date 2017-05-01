"Урал" и "Локомотив" прибыли в Сочи (видео)

Футболисты "Урала" и "Локомотива" с разницей в полчаса прибыли в Сочи, где состоится финальный матч Кубка России.Вечером железнодорожники по предводительством Юрия Семина проведут предыгровую тренировку, сообщается в твиттере команды.Напомним, матч состоится 2 мая на стадионе "Фишт". Начало - 18.45 мск.