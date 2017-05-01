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Валерий Масалитин: "Спартак" еще может и потеряет очки, но вопрос чемпионства уже все равно закрыт (2)
Вчера 23:40
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Вчера 23:37
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Вчера 21:59
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Андрей Червиченко: игра Васина? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (58)
"Крылья Советов" и "Оренбург" назвали составы на матч
Стали известны составы на игру 26-го тура РФПЛ "Крылья Советов" — "Оренбург".
"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Бруно, Зотов.
Запасные: Конюхов, Шильников, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Кудряшов, Родич, Божин, Ткачёв, Визнович.
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Андреев, Георгиев, Лобжанидзе, Григорьев, Драгун.
Запасные: Гутор, Жунич, Шогенов, Саная, Нехайчик, Ефремов, Бреев, Бордачёв, Попович.
"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Бруно, Зотов.
Запасные: Конюхов, Шильников, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Кудряшов, Родич, Божин, Ткачёв, Визнович.
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Андреев, Георгиев, Лобжанидзе, Григорьев, Драгун.
Запасные: Гутор, Жунич, Шогенов, Саная, Нехайчик, Ефремов, Бреев, Бордачёв, Попович.
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