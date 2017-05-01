Столица мира. Четвёртая ничья в Самаре подряд

Чемпионат России



26 тур



"Крылья Советов" - "Оренбург" 1:1

"Крылья Советов" и "Оренбург", борющиеся за выживание, забили друг другу по одному мячу и не сумели выяснить, кто же из них сильнее. Результативными действиями отметились Благой и Ятченко.Обе команды борются за выживание, обе хотят остаться в премьер-лиге на следующий сезон. "Оренбург" и "Крылья" до начала очной встречи расположились в зоне стыковых матчей. У первых было двадцать два игровых балла, у Самары - на один меньше.Игра обещала стать крайне важной в плане результата. "Крылья" в прошлом туре позволили "Арсеналу" обыграть себя и вплотную приблизиться в таблице. Теперь команде Скрипчинко надо было срочно побеждать и вновь устанавливать хоть небольшой, но отрыв. Вместе с тем - обгонять "Оренбург".После бурного и немного легкомысленного начала команды успокоились и начали действовать более взвешенно и осторожно, подольше планируя свои подходы в районе центрального круга. Мячом завладели хозяева, но играли с ним, в основном, совсем далеко от штрафной площади Руденко. На стартовом отрезке матча обе команды много ошибались в элементарных ситуациях, оттого и не могли изобрести что-нибудь конструктивное. Уж не майская жара ли так влияла на отвыкших футболистов?Ближе к середине первого тайма игра окончательно застыла. "Оренбург", словно вкопанные, стоял на своей половине поля, отбивался и даже не планировал хоть как-нибудь отвечать. Лишь в редком выпаде игроки Едвокимова добирались до центра поля или чуть дальше."Крылья" пытались атаковать, но делали это до безобразия вяло и безыдейно. Чтобы прочитать и разрушить однотипные и элементарные подходы, не надо было прямо уж как-то особенно напрягаться. Наблюдая настолько пассивную игру, самарская публика недовольно гудела.За первую треть игры случился лишь один голевой момент после заброса на Корниленко из глубины поля. В основном, самарцы били из-за пределов штрафной и всё неточно. Весь остальной верх защитники гостей снимали.До перерыва на поле ничего не изменилось. Рваная игра при низком темпе с двумя опасными моментами за сорок пять минут. Постоянные остановки, споры, нарушения правил ещё сильнее усугубляли ситуацию. Неудивительно, что самарская публика не балует свою команду посещаемостью, ведь подобный ход вещей для "Крыльев" - не редкость.Но второй тайм самарцы начали лучше своих оппонентов. Случилась ещё пара хороших моментов. Хозяйский гол явно назревал. Самарцы совершенно точно были ближе к забитому мячу, но вот завершить одну из атак никак не удавалось. То Корниленко не успевал пробить и его накрывали защитники, то Евгений Башкиров палил из убойной позиции мимо ворот.Но забил вопреки статистике "Оребург". Благо заработал штрафной и сам же его классно реализовал. Примерно так же, как и в прошлом туре, когда точный удар Георгиева со стандарта принёс "Оренбургу" победу над "Томью". Скрипченко сразу же поменял опорника Башкирова на более креативного Глеба. "Крыльям" надо было спасать положение, иначе их соперник отрывался в турнирной таблице."Крылья" рванули вперёд. Смысла остерегаться не было никакого, нужны были забитые мячи. Уже на последней десятиминутке Корниленко заработал одиннадцатиметровый удар, - Малых придержал беларуса в штрафной площади. Ятченко реализовал пенальти и счёт опять стал равным.На этом хозяева не успокоились и продолжили нагнетать. Но и "Крылья" не сумели воплотить в мячи свою активность, и "Оренбург" не воспользовался провалами в хозяйской обороне на последних секундах встречи. Игра закончилась ничейным исходом, который стал четвёртым для стадиона "Металлург" в этом году. Других результатов самарская публика ещё не видела.Ятченко, 85 (пен) - Георгиев, 68.Лория, Башкиров (Глеб, 72), Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Бруно (Ткачёв, 65), Зотов.Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Андреев, Георгиев, Лобжанидзе (Саная, 71), Григорьев (Бреев, 46), Драгун.Малых, 84.