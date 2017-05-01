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"Краснодар" разгромил "Анжи" в турнире молодежных команд

Молодежная команда "Краснодара" на своем поле разгромила "Анжи" в рамках 26-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 26 тур

"Краснодар" - "Анжи" - 6:0

Голы: Сергеев, 26, Текучёв, 40, , 44(авто.), Игнатьев, 45, Игнатьев, 67, Сулейманов, 90+2

"Краснодар": Сафонов, Мартынов, Иванов, Бородин (Бочко, 39), Голубев (Исаенко, 84), Ивашин, Уткин (Куражов, 69), Текучёв (Черников, 60), Игнатьев (Манько, 75), Сулейманов, Сергеев

"Анжи": Репин (Седов, 46), Исаев, Саидов, Эльмурзаев (Иванченко, 62), Патахов (Саидов, 58), Гайдаров, Каретник (Юсупов, 52), Магомедов, Аджиев (Агабалаев, 46), Щербак (Алиев, 52), Закиров (Кузьмин, 50)

Предупреждения: Юсупов, 87.
Теги: Краснодар Анжи
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