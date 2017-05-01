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"Краснодар" - "Анжи": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РФПЛ "Краснодар" — "Анжи".

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Классон, Вандерсон, Смолов.

"Анжи": Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Прудников, Будковский.
Теги: Краснодар Анжи
Сегодня, 17:16
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