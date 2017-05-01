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"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью

"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в 26-м туре чемпионата России.

Чемпионат России

26 тур

"Крылья Советов" - "Оренбург" 1:1

Голы: Ятченко, 85 (пен) - Георгиев, 68.

"Крылья Советов": Лория, Башкиров (Глеб, 72), Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Бруно (Ткачёв, 65), Зотов.

"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Андреев, Георгиев, Лобжанидзе (Саная, 71), Григорьев (Бреев, 46), Драгун.

Предупреждения: Малых, 84.
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 17:22
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№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:46) #
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online

Никто ничего другого и не ожидал...
Регистрация: 7.05.2010
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 17:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
На ничью в принципе и наиграли..
Регистрация: 21.11.2016
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