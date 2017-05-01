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"Мы в вандерфульном состоянии, хотим вылезти из этого дерьма". Григорян снова жжёт
Если вы привыкли включать трансляцию матчей Премьер-лиги к стартовому свистку, то на играх "Анжи" стоит делать это пораньше. Главный тренер махачкалинцев, недавно ответивший на 4 вопроса восемью словами, перед матчем с "Краснодаром" дал более пространное и интересное интервью "Нашему Футболу".
– Игра "Анжи" в матче против "Зенита" – образец того, как играть против топ-клуба?
– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, по-вашему?!
– Вы – команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.
– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.
– Каков тактический план на предстоящую игру?
– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.
– Хотя бы шаблонно...
– Я не привык шаблонами разговаривать.
– В каком состоянии команда подходит к матчу?
– В "вандефульном"
– Игра "Анжи" в матче против "Зенита" – образец того, как играть против топ-клуба?
– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, по-вашему?!
– Вы – команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.
– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.
– Каков тактический план на предстоящую игру?
– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.
– Хотя бы шаблонно...
– Я не привык шаблонами разговаривать.
– В каком состоянии команда подходит к матчу?
– В "вандефульном"
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