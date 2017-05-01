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"Мы в вандерфульном состоянии, хотим вылезти из этого дерьма". Григорян снова жжёт

"Мы в вандерфульном состоянии, хотим вылезти из этого дерьма". Григорян снова жжётЕсли вы привыкли включать трансляцию матчей Премьер-лиги к стартовому свистку, то на играх "Анжи" стоит делать это пораньше. Главный тренер махачкалинцев, недавно ответивший на 4 вопроса восемью словами, перед матчем с "Краснодаром" дал более пространное и интересное интервью "Нашему Футболу".

– Игра "Анжи" в матче против "Зенита" – образец того, как играть против топ-клуба?

– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, по-вашему?!

– Вы – команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.

– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.

– Каков тактический план на предстоящую игру?

– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.

– Хотя бы шаблонно...

– Я не привык шаблонами разговаривать.

– В каком состоянии команда подходит к матчу?

– В "вандефульном"
Теги: Григорян Краснодар Анжи
Сегодня, 18:33
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10
(5)
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Вандерфульно это мем, и классный.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 19:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
мал клоп, да вонюч
Регистрация: 17.05.2013
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да и то это относится, пожалуй, к первой десятке стран... согласно клубным коэффициентам УЕФА..
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:16) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Сибирячок
А в чём он не прав? Кто может Краснодар назвать топ-клубом? Только упоротый работник Магнита.

Ещё злопыхатели из Дикси и Пятёрочки


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Топ-клуб смотря по каким лекалам... Если по европейским, то топ-клуб - это тот клуб, который регулярно играет в ЛЧ. Ну если и не каждый год, то по чти каждый год.
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прав, 100%. Судить надо по достижениям и результатам. Вышел из группы ЛЧ или сыграл в финале ЛЕ, тогда вешай медальку-ТОП-Клуб, а так, равный среди равных...
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А в чём он не прав? Кто может Краснодар назвать топ-клубом? Только упоротый работник Магнита.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: mal_rus (Сегодня, 18:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Во даёт, мания величия
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (11)

Он в принципе прав на счет топ клуба. Ну какой из Краснодара топ клуб?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ипать он кадр
Регистрация: 5.10.2011
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