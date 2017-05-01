"Мы в вандерфульном состоянии, хотим вылезти из этого дерьма". Григорян снова жжёт

Если вы привыкли включать трансляцию матчей Премьер-лиги к стартовому свистку, то на играх "Анжи" стоит делать это пораньше. Главный тренер махачкалинцев, недавно ответивший на 4 вопроса восемью словами, перед матчем с "Краснодаром" дал более пространное и интересное интервью "Нашему Футболу".– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, по-вашему?!– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.– Я не привык шаблонами разговаривать.– В "вандефульном"