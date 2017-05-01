Станислав Драгун: не знаю, сколько штрафных кладёт Благо на тренировках, он один работает над ними

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Полузащитник "Оренбурга" Станислав Драгун после ничьей с "Крыльями Советов" в 26-м туре РФПЛ поделился впечатлениями от встречи с бывшей команды, передают корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
- Недовольны тем, как закончился матч?
- Безусловно, мы ехали за победой в матче с прямым конкурентом. Мы расстроены потерянными тремя очками. На что наиграли... Результат на табло.
- Арбитр правильно назначил пенальти?
- Не буду говорить правильно или неправильно. Раз назначил...
- "Оренбург" намеренно играл вторым номером?
- Нет. Просто "Крылья" играли при своих болельщиках, здесь всегда хорошая поддержка, поэтому, скажем так, было читаемо, что они пойдут в атаку.
- Сколько штрафных из десяти на тренировках кладет Благо Георгиев?
- Не знаю. Я не отрабатываю с ним штрафные. Он один работает над этим компонентом.
- Были какие-то особые эмоции от возвращения в Самару?
- Да, безусловно. В клубе остались все те хорошие люди. Приятно было их сегодня видеть.
- Каковы перспективы в борьбе за выживание, рассчитывает ли команда избежать стыков?
- Мы будем делать все, чтобы не попасть в стыки, а напрямую остаться в Премьер-лиге. Пока шансы есть, будем цепляться.
- Недовольны тем, как закончился матч?
- Безусловно, мы ехали за победой в матче с прямым конкурентом. Мы расстроены потерянными тремя очками. На что наиграли... Результат на табло.
- Арбитр правильно назначил пенальти?
- Не буду говорить правильно или неправильно. Раз назначил...
- "Оренбург" намеренно играл вторым номером?
- Нет. Просто "Крылья" играли при своих болельщиках, здесь всегда хорошая поддержка, поэтому, скажем так, было читаемо, что они пойдут в атаку.
- Сколько штрафных из десяти на тренировках кладет Благо Георгиев?
- Не знаю. Я не отрабатываю с ним штрафные. Он один работает над этим компонентом.
- Были какие-то особые эмоции от возвращения в Самару?
- Да, безусловно. В клубе остались все те хорошие люди. Приятно было их сегодня видеть.
- Каковы перспективы в борьбе за выживание, рассчитывает ли команда избежать стыков?
- Мы будем делать все, чтобы не попасть в стыки, а напрямую остаться в Премьер-лиге. Пока шансы есть, будем цепляться.
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