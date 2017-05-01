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Засуха на финише тура: "Анжи" устоял в Краснодаре
Проводивший последний домашний матч сезона "Краснодар" очень хотел попрощаться со своими болельщиками на мажорной ноте, однако ничего не смог поделать с грамотной обороной махачкалинской команды. Rusfootball.info рассказывает о безголевой битве на Кубани.
В тени больших событий
Конечно, практически вс` внимание российских болельщиков в последние дни было приковано к главному дерби страны, а после победы "Спартака" только и разговоров о его уже практически оформленном чемпионстве. Даже рекорд ростовского кипера Никиты Медведева остался где-то далеко не заднем плане.
В такой ситуации все остальные поединки тура вызывали серьезный интерес разве что у поклонников команд, принимавших в них участие. Тем не менее, борьба в РФПЛ идет не только за золотые медали. И одной из встреч, где схлестнулись интересы представителей разных частей турнирной таблицы, был матч в "Краснодаре", куда в гости к "быкам" приехал "Анжи".
В последнее время подопечные Игоря Шалимова, еще ни разу не уступавшие весной, набрали отменный ход, одержав три победы кряду. Однако это не позволило им смахнуть с хвоста "Ростов", который продолжает погоню за региональными соседями и мечтает снова показать себя на евроарене. Одолев накануне "Амкар", дончане вновь сократили отставание от кубанцев до двух очков, так что "Краснодару" нужно было непременно отвечать своей викторией. Тем более что у него после сегодняшней встречи будет финиш из четырех выездов, в том числе и в Санкт-Петербург.
У махачкалинского клуба – свои проблемы. Неожиданно потеряв два пункта в домашней схватке с "Томью" (причем подшефные Александра Григоряна чудом спаслись от поражения), "Анжи" не сумел как следует оторваться от зоны плей-офф. Конечно, вчерашнее поражение "Арсенала" в Уфе и случившаяся незадолго до старта отчетного матча ничья в Самаре очень порадовали команду из столицы Дагестана, позволив ей расположиться в пяти баллах от 14-го места. Тем не менее, махачкалинцам желательно было добиться в Краснодаре хотя бы мирного исхода, дабы еще больше укрепить свои позиции.
Кстати, стоило отметить, что в рамках Премьер-лиги дагестанцы лишь однажды уложили "быков" на лопатки. Сделали они это эффектно, обыграв кубанскую команду в родных стенах 5:2, вот только было это еще 16 сентября 2012 года…
Смелые "орлы"
В первом тайме "Краснодар" владел территориальным преимуществом. Вот так сюрприз, правда? "Анжи" особо против этого и не возражал, хотя гости не садились глубоко к своим воротам, старались встречать оппонентов, владеющих мячом, ближе к центральному кругу, а на массированные атаки кубанцев пытались отвечать своими выпадами.
И выходило это у подопечных Григоряна, надо сказать, очень неплохо, ибо до перерыва махачкалинская команда смотрелась острее хозяев. "Быки" в своем типичном стиле катали мяч, иногда забрасывали его за спины центрбекам соперника, но КПД действий подшефных Шалимова был крайне низок.
По сути, за всю первую половину игры они создали лишь один по-настоящему опасный момент. Случился он за несколько минут до ухода команд в раздевалки, когда Торбинский на левом краю здорово ушел от Форбса и прострелил во вратарскую, а там Классон в жесткой борьбе с опекуном нанес хитрый удар пятой, застав врасплох голкипера, однако мяч предательски проскакал рядом со штангой.
Кроме этого, можно вспомнить, как шведский хавбек "Краснодар" открылся под заброс из глубины и остался наедине с Юрченко, но тот занял абсолютно верную позицию и вынудил Классона головой пнуть мяч во вратаря. Когда же Смолов с паса Вандерсона выскочил один на один, обыграл голкипера и послал мяч в сетку, лайнсмен взмахнул флажком, справедливо сигнализируя о том, что Федор пребывал вне игры.
На противоположной половине поля было жарче, хотя "Анжи" наведывался к чужим владениям реже.
Уже на 5-й минуте "орлы" вполне могли открыть счет, но удар Прудникова из штрафной накрыли, а с мощным выстрелом сыгравшего на подборе Гулиева справился Синицын (в этом же эпизоде травму получил Будковский, которого вскоре пришлось менять на Форбса). Позднее Фибель, придя на подачу штрафного, получил возможность практически без помех нанести удар метров с 10-ти, однако направил мяч в дальние дали. Едва не привез неприятности своей команде вратарь "Краснодара": после его не самой удачной игры на выходе мяч подхватил Гулиев и попытался с лету пробить по пустовавшей "рамке", но в створ не попал. Наконец, мог наносить удар из хорошей позиции Яковлев, вот только промахнулся мимо… мяча.
Правда, стоит заметить, что еще на старте встречи случился момент, очень напоминавший фол на Вандерсоне в пределах штрафной площадки гостей. Владимир Сельдяков посчитал, что там ничего не было, и мне остается только довериться ему, хотя сомнений хватает.
Зеленая безнадега
Откровенно недовольный атакующими действиями своей команды Шалимов уже в перерыве сменил Классона на Перейру. Вскоре экс-форвард сборной России бросил в бой Лаборде, а за двадцать минут до конца встречи в игру вступил Жоаозиньо.
А ничего другого Игорю Михайловичу не оставалось, ибо "Краснодар" понятия не имел, как пройти плотную оборону "Анжи". Вперед махачкалинцы во втором тайме уже практически не ходили, а вот около своих ворот действовали грамотно, аккуратно и предельно внимательно. У "быков" не было даже по-настоящему опасных стандартов. Лишь в одном эпизоде Перейра умудрился отыскать ненадолго освободившуюся зону и хорошенько приложился в ближний угол, однако Юрченко достаточно спокойно отразил мяч на угловой. Кстати, именно после корнера, но другого, у кубанской команды был еще один момент, когда удар головой кого-то из хозяев заблокировал… Смолов! Еще и находившийся при этом в офсайде. Правда, очень похоже на то, что Юрченко добрался бы до мяча.
И все-таки есть в футболе известное правило – один шанс у тебя будет. На самом деле, работает оно не всегда, однако в отчетном матче был именно тот случай. На 88-й минуте Перейра, обыграв в зоне левого инсайда защитника "Анжи", вышел на рандеву с голкипером и обязан был забивать, но Юрченко отразил его удар, а затем, когда аргентинец уже лежа пытался добить мяч в сетку, успел забрать его в руки.
Грустное прощание
Оборвалась трехматчевая победная серия "Краснодара", оборвалась серия из четырех поединков, в которых забивал Смолов, даже тенденция, вобравшая в себя три кряду виктории "быков" в домашних встречах с "Анжи" (на уровне Премьер-лиги) – и та приказала долго жить. Подопечные Игоря Шалимова и дальше обходятся без поражений в весенней части первенства, однако вряд ли их болельщики сейчас думают об этом. Прощание с родными трибунами у кубанцев получилось невеселым. Краснодарцы только-только начали мечтать о бронзе, но теперь придется думать о другом: расстояние от "Ростова" сократилось до трех очков, и ситуация в борьбе за четвертую строчку обостряется.
Ну а махачкалинцы отбыли домой в отличном настроении. Один пункт на поле серьезного противника заработан, зона плей-офф в шести баллах позади за четыре тура до конца – все складывается удачно для команды, практически полностью обновившейся во время зимнего перерыва.
Сергей Янков, Rusfootball.info
В тени больших событий
Конечно, практически вс` внимание российских болельщиков в последние дни было приковано к главному дерби страны, а после победы "Спартака" только и разговоров о его уже практически оформленном чемпионстве. Даже рекорд ростовского кипера Никиты Медведева остался где-то далеко не заднем плане.
В такой ситуации все остальные поединки тура вызывали серьезный интерес разве что у поклонников команд, принимавших в них участие. Тем не менее, борьба в РФПЛ идет не только за золотые медали. И одной из встреч, где схлестнулись интересы представителей разных частей турнирной таблицы, был матч в "Краснодаре", куда в гости к "быкам" приехал "Анжи".
В последнее время подопечные Игоря Шалимова, еще ни разу не уступавшие весной, набрали отменный ход, одержав три победы кряду. Однако это не позволило им смахнуть с хвоста "Ростов", который продолжает погоню за региональными соседями и мечтает снова показать себя на евроарене. Одолев накануне "Амкар", дончане вновь сократили отставание от кубанцев до двух очков, так что "Краснодару" нужно было непременно отвечать своей викторией. Тем более что у него после сегодняшней встречи будет финиш из четырех выездов, в том числе и в Санкт-Петербург.
У махачкалинского клуба – свои проблемы. Неожиданно потеряв два пункта в домашней схватке с "Томью" (причем подшефные Александра Григоряна чудом спаслись от поражения), "Анжи" не сумел как следует оторваться от зоны плей-офф. Конечно, вчерашнее поражение "Арсенала" в Уфе и случившаяся незадолго до старта отчетного матча ничья в Самаре очень порадовали команду из столицы Дагестана, позволив ей расположиться в пяти баллах от 14-го места. Тем не менее, махачкалинцам желательно было добиться в Краснодаре хотя бы мирного исхода, дабы еще больше укрепить свои позиции.
Кстати, стоило отметить, что в рамках Премьер-лиги дагестанцы лишь однажды уложили "быков" на лопатки. Сделали они это эффектно, обыграв кубанскую команду в родных стенах 5:2, вот только было это еще 16 сентября 2012 года…
Смелые "орлы"
В первом тайме "Краснодар" владел территориальным преимуществом. Вот так сюрприз, правда? "Анжи" особо против этого и не возражал, хотя гости не садились глубоко к своим воротам, старались встречать оппонентов, владеющих мячом, ближе к центральному кругу, а на массированные атаки кубанцев пытались отвечать своими выпадами.
И выходило это у подопечных Григоряна, надо сказать, очень неплохо, ибо до перерыва махачкалинская команда смотрелась острее хозяев. "Быки" в своем типичном стиле катали мяч, иногда забрасывали его за спины центрбекам соперника, но КПД действий подшефных Шалимова был крайне низок.
По сути, за всю первую половину игры они создали лишь один по-настоящему опасный момент. Случился он за несколько минут до ухода команд в раздевалки, когда Торбинский на левом краю здорово ушел от Форбса и прострелил во вратарскую, а там Классон в жесткой борьбе с опекуном нанес хитрый удар пятой, застав врасплох голкипера, однако мяч предательски проскакал рядом со штангой.
Кроме этого, можно вспомнить, как шведский хавбек "Краснодар" открылся под заброс из глубины и остался наедине с Юрченко, но тот занял абсолютно верную позицию и вынудил Классона головой пнуть мяч во вратаря. Когда же Смолов с паса Вандерсона выскочил один на один, обыграл голкипера и послал мяч в сетку, лайнсмен взмахнул флажком, справедливо сигнализируя о том, что Федор пребывал вне игры.
На противоположной половине поля было жарче, хотя "Анжи" наведывался к чужим владениям реже.
Уже на 5-й минуте "орлы" вполне могли открыть счет, но удар Прудникова из штрафной накрыли, а с мощным выстрелом сыгравшего на подборе Гулиева справился Синицын (в этом же эпизоде травму получил Будковский, которого вскоре пришлось менять на Форбса). Позднее Фибель, придя на подачу штрафного, получил возможность практически без помех нанести удар метров с 10-ти, однако направил мяч в дальние дали. Едва не привез неприятности своей команде вратарь "Краснодара": после его не самой удачной игры на выходе мяч подхватил Гулиев и попытался с лету пробить по пустовавшей "рамке", но в створ не попал. Наконец, мог наносить удар из хорошей позиции Яковлев, вот только промахнулся мимо… мяча.
Правда, стоит заметить, что еще на старте встречи случился момент, очень напоминавший фол на Вандерсоне в пределах штрафной площадки гостей. Владимир Сельдяков посчитал, что там ничего не было, и мне остается только довериться ему, хотя сомнений хватает.
Зеленая безнадега
Откровенно недовольный атакующими действиями своей команды Шалимов уже в перерыве сменил Классона на Перейру. Вскоре экс-форвард сборной России бросил в бой Лаборде, а за двадцать минут до конца встречи в игру вступил Жоаозиньо.
А ничего другого Игорю Михайловичу не оставалось, ибо "Краснодар" понятия не имел, как пройти плотную оборону "Анжи". Вперед махачкалинцы во втором тайме уже практически не ходили, а вот около своих ворот действовали грамотно, аккуратно и предельно внимательно. У "быков" не было даже по-настоящему опасных стандартов. Лишь в одном эпизоде Перейра умудрился отыскать ненадолго освободившуюся зону и хорошенько приложился в ближний угол, однако Юрченко достаточно спокойно отразил мяч на угловой. Кстати, именно после корнера, но другого, у кубанской команды был еще один момент, когда удар головой кого-то из хозяев заблокировал… Смолов! Еще и находившийся при этом в офсайде. Правда, очень похоже на то, что Юрченко добрался бы до мяча.
И все-таки есть в футболе известное правило – один шанс у тебя будет. На самом деле, работает оно не всегда, однако в отчетном матче был именно тот случай. На 88-й минуте Перейра, обыграв в зоне левого инсайда защитника "Анжи", вышел на рандеву с голкипером и обязан был забивать, но Юрченко отразил его удар, а затем, когда аргентинец уже лежа пытался добить мяч в сетку, успел забрать его в руки.
Грустное прощание
Оборвалась трехматчевая победная серия "Краснодара", оборвалась серия из четырех поединков, в которых забивал Смолов, даже тенденция, вобравшая в себя три кряду виктории "быков" в домашних встречах с "Анжи" (на уровне Премьер-лиги) – и та приказала долго жить. Подопечные Игоря Шалимова и дальше обходятся без поражений в весенней части первенства, однако вряд ли их болельщики сейчас думают об этом. Прощание с родными трибунами у кубанцев получилось невеселым. Краснодарцы только-только начали мечтать о бронзе, но теперь придется думать о другом: расстояние от "Ростова" сократилось до трех очков, и ситуация в борьбе за четвертую строчку обостряется.
Ну а махачкалинцы отбыли домой в отличном настроении. Один пункт на поле серьезного противника заработан, зона плей-офф в шести баллах позади за четыре тура до конца – все складывается удачно для команды, практически полностью обновившейся во время зимнего перерыва.
Чемпионат России
26 тур
Краснодар 0-0 Анжи
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Газинский, Петров, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Каборе, Классон (Перейра, 46), Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов.
"Анжи": Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Прудников (Эззатоллахи, 63), Будковский (Форбс, 11, Долгов, 81).
Предупреждения: Перейра, 53, Торбинский, 82 - Гулиев, 33, Яковлев, 60, Мусалов, 65, Юрченко, 90+1.
26 тур
Краснодар 0-0 Анжи
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Газинский, Петров, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Каборе, Классон (Перейра, 46), Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов.
"Анжи": Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Прудников (Эззатоллахи, 63), Будковский (Форбс, 11, Долгов, 81).
Предупреждения: Перейра, 53, Торбинский, 82 - Гулиев, 33, Яковлев, 60, Мусалов, 65, Юрченко, 90+1.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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