Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал игру против "Анжи" (0:0) в 26-м туре чемпионата России, передает корреспондент- Мы не создали то необходимое количество голевых моментов, играли слишком медленно, шаблонно, через центр. Поэтому не забили.- Сложно сказать, что происходит во время домашних матчах, нам они даются тяжело. Команда соперника сегодня оборонялась вдесятером, их оборону взламывать тяжело.- Одно очко мы получили, хотя настраивались на три. Тем не менее, четвертое место мы сохранили. Впереди еще игры и их нужно хорошо сыграть. После всех туров посмотрим, на каком мы месте.- Здесь тяжело что-то говорить заранее. В последнее время так получается, что мы на выезде играем даже лучше, чем дома. Поэтому эти игры в гостях дадут нам, возможно, какое-то преимущество.- Главная задача - опередить "Ростов" таким образом, чтобы получить место в Лиге Европы. Но если мы четыре оставшиеся игры выиграем, то есть шанс, что и "Зенит" опередим.