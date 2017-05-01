Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал игру против "Анжи" (0:0) в 26-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Почему сегодня не удалось забить?

- Мы не создали то необходимое количество голевых моментов, играли слишком медленно, шаблонно, через центр. Поэтому не забили.

- А почему так играли? Была такая задача или соперник не давал играть иначе?

- Сложно сказать, что происходит во время домашних матчах, нам они даются тяжело. Команда соперника сегодня оборонялась вдесятером, их оборону взламывать тяжело.

- Ничья сильно осложнила турнирную ситуацию для команды?

- Одно очко мы получили, хотя настраивались на три. Тем не менее, четвертое место мы сохранили. Впереди еще игры и их нужно хорошо сыграть. После всех туров посмотрим, на каком мы месте.

- У вас четыре игры осталось и все на выезде. Насколько тяжело будет играть или для профессиональной команды это не имеет значения?

- Здесь тяжело что-то говорить заранее. В последнее время так получается, что мы на выезде играем даже лучше, чем дома. Поэтому эти игры в гостях дадут нам, возможно, какое-то преимущество.

- С кем сейчас больше "Краснодар" соревнуется - с "Зенитом" или с "Ростовом"?

- Главная задача - опередить "Ростов" таким образом, чтобы получить место в Лиге Европы. Но если мы четыре оставшиеся игры выиграем, то есть шанс, что и "Зенит" опередим.
Теги: Классон Краснодар Анжи Rвидео
Сегодня, 20:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.