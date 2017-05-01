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Лукас Эрнандес подписал новый контракт с "Атлетико"

Защитник испанского "Атлетико" Лукас Эрнандес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Лукас Эрнандес подписал новый контракт с "Атлетико"
Теги: Атлетико
Сегодня, 21:12
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