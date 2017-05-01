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Маленький болельщик "Краснодара" подарил Смолову его портрет (видео)

После матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Анжи" (0:0) маленький болельщик подарил форварду Фёдору Смолову нарисованный портрет.

Теги: Смолов Краснодар Rвидео
Сегодня, 21:27
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