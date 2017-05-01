Александр Самедов: верю, что "Спартак" станет чемпионом через два тура

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов оценил шансы команды на победу в чемпионате России.



"Верю, что "Спартак" станет чемпионом в кратчайшие сроки - через два тура. Сделаем все возможное. 8 очков - хороший отрыв, но впереди четыре игры, в розыгрыше 12 очков. Надо завоевать эти 4 очка", - сказал Самедов в эфире программы "Тотальный разбор".