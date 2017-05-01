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Зинедин Зидан: настала пора полуфинала, и мы знаем, что от нас требуется

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого полуфинального матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

"Понимаем, насколько важен первый матч. Только об нем и думаем. Намерены биться сразу со стартового свистка. Просим болельщиков поддержать нас точно так же, как это было в выходные. Трибуны нам очень помогают. Мы нуждаемся в болельщиках. Настала пора полуфинала, и мы знаем, что от нас требуется. Все, что случилось в прошлом, осталось в прошлом. Нельзя оглядываться назад. У нас был позитивный опыт, но теперь все по-другому. Мы не являемся фаворитами. Шансы - 50 на 50, как это всегда и бывает на стадии плей-офф. Планируем сделать все, чтобы выиграть завтрашний матч. Не думаем об ответном поединке. Все наши мысли направлены на завтрашнюю встречу, а уж потом решим, что делать дальше. Варан готов сыграть, он уже залечил свою травму. Мы недосчитаемся Пепе, который еще продолжает восстановление, зато в строю Начо, Рамос и Варан. Рад, что все они готовы к концовке сезона. До этого нам пришлось провести немало встреч без них", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Теги: Зидан Реал Атлетико
Вчера, 23:02
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