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"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2
"Малага" одержала победу над "Севильей" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
35 тур
"Малага" - "Севилья" 4:2
Голы: Васкес, 33, 58, Форнальс, 40, Рамирес, 51, Льоренте, 82, Карлос, 90+2
"Малага": Камени - Эрнандес, Рикка, (Торрес, 77), Луис, Льоренте - Ресио, Камачо, Форнальс, Онтиверос, (Кеко, 89), Хони Родригес - Сандро Рамирес, (Карлос, 61).
"Севилья": Рико - Пареха, Эскюдеро, Меркадо, (Вьетто, 84), Лангле - Нзонзи, Краневиттер, (Иборра, 55), Корреа, Сарабия, Васкес - Бен-Йеддер, (Йоветич, 76).
Предупреждения: Эскюдеро, 8, Сарабия, 18, Камачо, 44, Рикка, 48
Чемпионат Испании
35 тур
"Малага" - "Севилья" 4:2
Голы: Васкес, 33, 58, Форнальс, 40, Рамирес, 51, Льоренте, 82, Карлос, 90+2
"Малага": Камени - Эрнандес, Рикка, (Торрес, 77), Луис, Льоренте - Ресио, Камачо, Форнальс, Онтиверос, (Кеко, 89), Хони Родригес - Сандро Рамирес, (Карлос, 61).
"Севилья": Рико - Пареха, Эскюдеро, Меркадо, (Вьетто, 84), Лангле - Нзонзи, Краневиттер, (Иборра, 55), Корреа, Сарабия, Васкес - Бен-Йеддер, (Йоветич, 76).
Предупреждения: Эскюдеро, 8, Сарабия, 18, Камачо, 44, Рикка, 48
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