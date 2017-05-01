Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2

"Малага" одержала победу над "Севильей" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

35 тур

"Малага" - "Севилья" 4:2

Голы: Васкес, 33, 58, Форнальс, 40, Рамирес, 51, Льоренте, 82, Карлос, 90+2

"Малага": Камени - Эрнандес, Рикка, (Торрес, 77), Луис, Льоренте - Ресио, Камачо, Форнальс, Онтиверос, (Кеко, 89), Хони Родригес - Сандро Рамирес, (Карлос, 61).

"Севилья": Рико - Пареха, Эскюдеро, Меркадо, (Вьетто, 84), Лангле - Нзонзи, Краневиттер, (Иборра, 55), Корреа, Сарабия, Васкес - Бен-Йеддер, (Йоветич, 76).

Предупреждения: Эскюдеро, 8, Сарабия, 18, Камачо, 44, Рикка, 48
Теги: Малага Севилья
Вчера, 23:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.