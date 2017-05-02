Николай Димитров: "Локомотив" фаворит только на бумаге

Полузащитник "Урала" Николай Димитров не считает "Локомотив" фаворитом в предстоящем финале Кубка России. Напомним, встреча состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт".– Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем всё, чтобы привести кубок в Екатеринбург.– Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность.