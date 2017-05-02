Николай Димитров: "Локомотив" фаворит только на бумаге

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:59
Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить (4)
Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить (4)
Вчера 23:53
"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2
"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2
Вчера 23:16
Фоторепортаж с матча "Краснодар" - "Анжи" (1)
Фоторепортаж с матча "Краснодар" - "Анжи" (1)
Вчера 22:24
Президент "Оренбурга": вроде бы Карасёв – судья высокого уровня, но при этом такие "пенки" допускает
Президент "Оренбурга": вроде бы Карасёв – судья высокого уровня, но при этом такие "пенки" допускает
Вчера 22:17
СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Шмейхеля (3)
СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Шмейхеля (3)
Вчера 21:29
Павел Погребняк останется в "Динамо" на следующий сезон (19)
Павел Погребняк останется в "Динамо" на следующий сезон (19)
Вчера 21:23
Юрий Семин: у меня пять трофеев, я уже рекордсмен (5)
Юрий Семин: у меня пять трофеев, я уже рекордсмен (5)
Вчера 21:15
Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансировано (видео)
Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансировано (видео)
Вчера 20:48
Александр Григорян: шансы остаться в РФПЛ у "Анжи" появились, когда команду возглавил я (видео) (9)
Александр Григорян: шансы остаться в РФПЛ у "Анжи" появились, когда команду возглавил я (видео) (9)
Вчера 20:39
Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)
Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)
Вчера 20:22
Игорь Шалимов: не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья (4)
Игорь Шалимов: не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья (4)
Вчера 20:18
"Динамо" хочет вернуть Алексея Ионова из ЦСКА (12)
"Динамо" хочет вернуть Алексея Ионова из ЦСКА (12)
Вчера 19:55
"Краснодар" и "Анжи" не смогли открыть счет (22)
"Краснодар" и "Анжи" не смогли открыть счет (22)
Николай Димитров: "Локомотив" фаворит только на бумаге
Полузащитник "Урала" Николай Димитров не считает "Локомотив" фаворитом в предстоящем финале Кубка России. Напомним, встреча состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт".
– Какой настрой у "Урала" перед финалом с учетом того, что фаворитом встречи считается "Локомотив"?
– Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем всё, чтобы привести кубок в Екатеринбург.
– Победа в Кубке России может гарантировать "Уралу" попадание в Лигу Европы. Думаете, команда уже готова к такому вызову?
– Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность.
Известия
– Какой настрой у "Урала" перед финалом с учетом того, что фаворитом встречи считается "Локомотив"?
– Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем всё, чтобы привести кубок в Екатеринбург.
– Победа в Кубке России может гарантировать "Уралу" попадание в Лигу Европы. Думаете, команда уже готова к такому вызову?
– Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность.
Известия
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.