Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович перенес операцию на колене, передает Sky Sports News.



Форвард повредил связки и мениск в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д. в.). Ранее сообщалось, что восстановление Златана может занять до 9 месяцев.