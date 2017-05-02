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Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович перенес операцию на колене, передает Sky Sports News.

Форвард повредил связки и мениск в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д. в.). Ранее сообщалось, что восстановление Златана может занять до 9 месяцев.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:52
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№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скорейшего возвращения!
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (3)

здоровья!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:34) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Ибре! Ждем на поле! (Все таки конкурент Бзюбе!)


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
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