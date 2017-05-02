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Зинедин Зидан: вопрос моего будущего в "Реале" пока меня не интересует

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он сосредоточен на предстоящем полуфинале Лиги чемпионов и не беспокоится о своем будущем в мадридском клубе.

"Мое будущее в "Реале"? Я сосредоточен на предстоящем матче с "Атлетико" и ближайшей игре чемпионата Испании и не знаю, что произойдет дальше. Но этот вопрос меня и не интересует", - цитирует Зидана "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 08:59
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