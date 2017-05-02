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"Барселона" проявляет интерес к Сесару Аспиликуэте

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Челси" Сесару Аспиликуэте, информирует Sport.es.

Сообщается, что каталонцы рассмотрят этот вариант, если не получится подписать защитника "Арсенала" Эктора Бельерина.

Также селекционеры "Барсы" следят за выступлением 20-летнего защитника "Байера" Бенджамина Хенрихса.
Теги: Барселона
Сегодня, 09:23
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