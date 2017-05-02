"Барселона" проявляет интерес к Сесару Аспиликуэте

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Челси" Сесару Аспиликуэте, информирует Sport.es.



Сообщается, что каталонцы рассмотрят этот вариант, если не получится подписать защитника "Арсенала" Эктора Бельерина.



Также селекционеры "Барсы" следят за выступлением 20-летнего защитника "Байера" Бенджамина Хенрихса.