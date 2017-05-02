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Агент: карьера Ибрагимовича из-за травмы не заканчивается

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, рассказал о состоянии здоровья 35-летнего шведа, который был успешно прооперирован.

"Златан Ибрагимович успешно прооперирован. Он будет восстанавливаться в США, под присмотром врачей. Карьера Ибрагимовича из-за травмы не заканчивается.

Пока будет проходить реабилитация, какие-либо комментарии Златан или врачи делать не будут. Дополнительная информация появится позже", - цитирует Райолу "Чемпионат" со ссылкой на Goal.

Ранее Златан Ибрагимович по своей инициативе отказался продлевать контракт с "МЮ".
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 09:41
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