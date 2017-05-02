Диего Симеоне: надеюсь, судья не будет заметен на поле

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассчитывает на то, что арбитр первого матча полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом" справится со своей работой и будет не заметен на поле."Мы знаем, насколько трудно быть судьей в таких матчах. Сложность работы обусловлена и царящей на стадионе атмосферой. Но мы надеемся, что судья матча с "Реалом" будет на поле незаметен, чтобы мы могли наслаждаться игрой", - сказал Симеоне.