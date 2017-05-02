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Защитник "МЮ" Люк Шоу не сыграет в этом сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу не сыграет в оставшихся матчах текущего сезона из-за травмы, полученной в игре с "Суонси Сити".

Результаты обследования игрока сборной Англии появятся в ближайшие сутки, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что 21-летнему футболисту потребуется не менее четырех недель на восстановление.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:29
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