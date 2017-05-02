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Денис Глушаков: как Зе Луиш превратился в суперфорварда? Он им и был

Капитан "Спартака" Денис Глушаков оценил игру нападающего красно-белых Зе Луиша.

– Объясните, как Зе Луиш превратился в суперфорварда?

– Он и был суперфорвардом. Когда Зе только пришел, мы готовились к чемпионату, а он уже был готовым. Нас волтузил так, что мы с Ромой Широковым удивлялись: "Ничего себе нападающего взяли – с нулевых углов забивает". Стопроцентная реализация! А сезон начался – все пропало. То ли мы догнали его физически, то ли он сбавил. Нужно было время на адаптацию. Потом, наверное, Зе снег увидел… Вообще, считаю его топ-нападающим – как он прыгает, как цепляется за мячи!

– Пятками играет.

– Когда был Аленичев, нам запрещали играть пятками. Даже в квадратах! Если только кто-то забегание делал, можно было на мяч наступить. А в стоячих квадратах – ни в коем случае.

– Сейчас такого правила нет?

– Сейчас мы в стоячие квадраты не играем.

– Фернандо приехал в "Спартак" с лишними килограммами. Его класс как игрока был виден сразу?

– А мы его не видели – он месяц по индивидуальной программе тренировался, форму набирал. Потом я увидел фотографию с матча Россия – Бразилия, где мы друг против друга играли, и понял, что знаю его. Как игрок Фернандо хорош в развитии атак, я даже не лезу туда лишний раз, чтобы он мог спокойно принять мяч. Хотя мы под каждого соперника готовим свои варианты взаимодействия.

Матч ТВ
Теги: Глушаков Зе Луиш Спартак
Сегодня, 10:33
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