Денис Глушаков: как Зе Луиш превратился в суперфорварда? Он им и был

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:59
Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить (4)
Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить (4)
Вчера 23:53
"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2
"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2
Вчера 23:16
Фоторепортаж с матча "Краснодар" - "Анжи" (1)
Фоторепортаж с матча "Краснодар" - "Анжи" (1)
Вчера 22:24
Президент "Оренбурга": вроде бы Карасёв – судья высокого уровня, но при этом такие "пенки" допускает
Президент "Оренбурга": вроде бы Карасёв – судья высокого уровня, но при этом такие "пенки" допускает
Вчера 22:17
СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Шмейхеля (3)
СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Шмейхеля (3)
Вчера 21:29
Павел Погребняк останется в "Динамо" на следующий сезон (19)
Павел Погребняк останется в "Динамо" на следующий сезон (19)
Вчера 21:23
Юрий Семин: у меня пять трофеев, я уже рекордсмен (5)
Юрий Семин: у меня пять трофеев, я уже рекордсмен (5)
Вчера 21:15
Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансировано (видео)
Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансировано (видео)
Вчера 20:48
Александр Григорян: шансы остаться в РФПЛ у "Анжи" появились, когда команду возглавил я (видео) (9)
Александр Григорян: шансы остаться в РФПЛ у "Анжи" появились, когда команду возглавил я (видео) (9)
Вчера 20:39
Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)
Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)
Вчера 20:22
Игорь Шалимов: не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья (4)
Игорь Шалимов: не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья (4)
Вчера 20:18
"Динамо" хочет вернуть Алексея Ионова из ЦСКА (12)
"Динамо" хочет вернуть Алексея Ионова из ЦСКА (12)
Вчера 19:55
"Краснодар" и "Анжи" не смогли открыть счет (22)
"Краснодар" и "Анжи" не смогли открыть счет (22)
Денис Глушаков: как Зе Луиш превратился в суперфорварда? Он им и был
Капитан "Спартака" Денис Глушаков оценил игру нападающего красно-белых Зе Луиша.
– Объясните, как Зе Луиш превратился в суперфорварда?
– Он и был суперфорвардом. Когда Зе только пришел, мы готовились к чемпионату, а он уже был готовым. Нас волтузил так, что мы с Ромой Широковым удивлялись: "Ничего себе нападающего взяли – с нулевых углов забивает". Стопроцентная реализация! А сезон начался – все пропало. То ли мы догнали его физически, то ли он сбавил. Нужно было время на адаптацию. Потом, наверное, Зе снег увидел… Вообще, считаю его топ-нападающим – как он прыгает, как цепляется за мячи!
– Пятками играет.
– Когда был Аленичев, нам запрещали играть пятками. Даже в квадратах! Если только кто-то забегание делал, можно было на мяч наступить. А в стоячих квадратах – ни в коем случае.
– Сейчас такого правила нет?
– Сейчас мы в стоячие квадраты не играем.
– Фернандо приехал в "Спартак" с лишними килограммами. Его класс как игрока был виден сразу?
– А мы его не видели – он месяц по индивидуальной программе тренировался, форму набирал. Потом я увидел фотографию с матча Россия – Бразилия, где мы друг против друга играли, и понял, что знаю его. Как игрок Фернандо хорош в развитии атак, я даже не лезу туда лишний раз, чтобы он мог спокойно принять мяч. Хотя мы под каждого соперника готовим свои варианты взаимодействия.
Матч ТВ
– Объясните, как Зе Луиш превратился в суперфорварда?
– Он и был суперфорвардом. Когда Зе только пришел, мы готовились к чемпионату, а он уже был готовым. Нас волтузил так, что мы с Ромой Широковым удивлялись: "Ничего себе нападающего взяли – с нулевых углов забивает". Стопроцентная реализация! А сезон начался – все пропало. То ли мы догнали его физически, то ли он сбавил. Нужно было время на адаптацию. Потом, наверное, Зе снег увидел… Вообще, считаю его топ-нападающим – как он прыгает, как цепляется за мячи!
– Пятками играет.
– Когда был Аленичев, нам запрещали играть пятками. Даже в квадратах! Если только кто-то забегание делал, можно было на мяч наступить. А в стоячих квадратах – ни в коем случае.
– Сейчас такого правила нет?
– Сейчас мы в стоячие квадраты не играем.
– Фернандо приехал в "Спартак" с лишними килограммами. Его класс как игрока был виден сразу?
– А мы его не видели – он месяц по индивидуальной программе тренировался, форму набирал. Потом я увидел фотографию с матча Россия – Бразилия, где мы друг против друга играли, и понял, что знаю его. Как игрок Фернандо хорош в развитии атак, я даже не лезу туда лишний раз, чтобы он мог спокойно принять мяч. Хотя мы под каждого соперника готовим свои варианты взаимодействия.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.