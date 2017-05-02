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Фанаты "Краснодара" и "Анжи" перед матчем устроили массовую драку (видео)

Матч "Краснодара" с "Анжи" 1 мая оказался омрачен неприятным инцидентом - массовой дракой, в которой участвовали болельщики обеих команд, передает "Югополис".

Драку пресекли оперативно прибывшие сотрудники полиции. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.

"За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан", - прокомментировали в пресс-службе регионального главка полиции, не уточнив количество задержанных и инкриминируемые им правонарушения.

Теги: Краснодар Анжи
Сегодня, 11:49
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12
(1)
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
как видно и "телята" подрастают, в рядах "бойцов" пополнение.
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
фу, неарлы


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№10 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:05) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
voron (CSKA),
никто не хотел умирать...
А чисто понты погонять..
мы типа -"там бились"
И еле отбились..



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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№9 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
....... ... - здесь должна быть цитата Лаврова)
Регистрация: 12.02.2014
№8 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Больше похоже на паказуху или постановку. Раньше были бои так бои, а тут 6ля медленно подошли друг к другу и думают, кто же первый прыгнет. В наше время метров за 30 уже стартовали и лбами входили в противника
Регистрация: 10.03.2012
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
А что кричали краснодарские?
"вперед спартак"? или я недослышал чего?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:26) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSM78RUS
ольше стояли кулаками махали перед рожами... Ни кто даже не прыгнул...))) я так понял погнали овцеебы быков...))) или ошибаюсь ?

за преимуществом дагов, я так понял. но с учётом молодости движа быков. то сойдёт.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: tuner (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Пустое сотрясание воздуха, всё равно победила дружба.
Регистрация: 29.08.2015
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:13) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
так себе драчка...на троечку smile

Драчка прямо скажем -дрочка.как жить будешь дружище-бомжище ,если Спартак наберет пресловутые 4очка?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 12:07) #
  • +2
  •  (6)

Да уж... не Спартак ЦСКА... и даже не Спартак Зенит...
А вообще видно что в провинции дураков поменьше.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№2 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 12:06) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
это шняга полная ... больше стояли кулаками махали перед рожами... Ни кто даже не прыгнул...))) я так понял погнали овцеебы быков...))) или ошибаюсь ?


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
так себе драчка...на троечку smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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