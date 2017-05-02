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"Краснодар" заявил о готовности ввести видеоповторы на своем стадионе
"Краснодар" выступил с обращением, в котором призвал ввести видеоповторы на домашних матчах клуба.
"Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведёт нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК "Краснодар". Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.
Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернём с выбранного нами пути.
Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковёрные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков", – сообщается на официальном сайте "Краснодара".
Напомним, в матче с "Анжи" арбитры не засчитали гол форварда "быков" Федора Смолова, зафиксировав офсайд в спорном эпизоде.
"Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведёт нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК "Краснодар". Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.
Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернём с выбранного нами пути.
Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковёрные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков", – сообщается на официальном сайте "Краснодара".
Напомним, в матче с "Анжи" арбитры не засчитали гол форварда "быков" Федора Смолова, зафиксировав офсайд в спорном эпизоде.
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