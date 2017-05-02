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"Краснодар" заявил о готовности ввести видеоповторы на своем стадионе

"Краснодар" выступил с обращением, в котором призвал ввести видеоповторы на домашних матчах клуба.

"Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведёт нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК "Краснодар". Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.

Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернём с выбранного нами пути.

Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковёрные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков", – сообщается на официальном сайте "Краснодара".

Напомним, в матче с "Анжи" арбитры не засчитали гол форварда "быков" Федора Смолова, зафиксировав офсайд в спорном эпизоде.
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:59
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7
(4)
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:09) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
У Арутюняна истерика!
Ростов сел на хвост,в гонке за 4 место.
один косяк Магнита -.и Ростов выйдет на 4 место
А косячить они умеют,командочка слабая духом..
все это знают.
Кстати, без судеек они вообще слабовато выглядят..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
пипец зеньке

а это почему? повторы ведь смотреть будут такие же лица нетрадиционной ориентации, что и по полю со свистком бродят. потом можно сказать, что повтор дали не с той камеры, и горько сожалеть об ошибочном решении.
Регистрация: 8.02.2011
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:40) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
ой,ну всё...
Щас Ростов покажет "пеналь" который забивал Магнит..на 93 минуте..

Но в целом- истерикой команды Магнит- удовлетворен.
Концовка Чемпа будет эмоциональной.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Там был офсайд. А плакать не надо, поучитесь у МаКара


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: olega74 москва (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
4 звезды,
звезданутый!!!
Регистрация: 25.04.2009
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:08) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Кубань»
Давно назрело, надо вводить видеоповторы. Количество лимитировать.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:06) #
  • +3
  •  (13)
online

пипец зеньке laughing
Регистрация: 7.12.2016
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