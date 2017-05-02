Саид Эзатолахи: "Краснодар" - очень солидная команда, мы рады заработанному очку

Полузащитник "Анжи" Саид Эзатолахи прокомментировал ничью в матче премьер-лиги с "Краснодаром" (0:0).- "Краснодар" - это очень солидная команда, которая является одним из лидеров в России, а также участником Лиги Европы. Мы начали неплохо, имели пару моментов, но реализовать их, к сожалению, не смогли. В дальнейшем "Краснодар", скажем так, поддавил. Но мы оказали сопротивление и более того сами на контратаках старались идти вперед и оказывать давление на ворота краснодарцев. Все футболисты команды рады заработанному очку на выезде.- После выхода на поле я пытался усилить игру. В этом плане для меня проблем не было, это моя работа. И я рад, что в итоге все наши усилия привели к положительному результату. Теперь будем готовиться к следующему матчу, в котором встретимся с "Локомотивом".- Немного успокоить игру и подержать мяч.