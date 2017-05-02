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Александр Тарханов: чувствую себя хорошо, выведу "Урал" на финал Кубка

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о своём самочувствии перед матчем с "Локомотивом".

"Сегодня я чувствую себя хорошо, уже всё нормально. Сейчас провожу предматчевую установку с командой. Сегодня выведу "Урал" на поле стадиона "Фишт", чтобы сыграть в финале Кубка России", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 13:38
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Ростов»
Здоровья и победы в кубке.
Регистрация: 30.11.2015
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