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"Краснодар" внес имена шестерых участников драки в "черный список"
«Краснодара» внес в «черный список» имена шестерых участников массовой драки перед матчем 26-го тура против «Анжи».
– В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками «Краснодара» и «Анжи». Прежде всего, мы хотим поблагодарить так называемых «фанатов» за то, что они нам дали возможность идентифицировать почти всех всех участников драки. Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ.
Мы со своей стороны внесём их в чёрный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба. Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК «Краснодар» будет наложен навсегда.
Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности ФК «Анжи», чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе. Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия, – говорится на официальном сайте клуба.
– В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками «Краснодара» и «Анжи». Прежде всего, мы хотим поблагодарить так называемых «фанатов» за то, что они нам дали возможность идентифицировать почти всех всех участников драки. Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ.
Мы со своей стороны внесём их в чёрный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба. Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК «Краснодар» будет наложен навсегда.
Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности ФК «Анжи», чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе. Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия, – говорится на официальном сайте клуба.
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