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Мэр Сочи: мы предпринимаем беспрецедентные меры безопасности

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что руководство принимает беспрецедентные меры безопасности на время мероприятий. Напомним, сегодня в южном городе пройдет финал Кубка России, в котором встретятся "Урал" и "Локомотив".

"Здание Морского вокзала Сочи, построенное в 1955 году, уже считается памятником истории. Во время чемпионата мира на прилегающей территории будет фан-зона. 5–6 мая площадка начнет использоваться для различных футбольных мероприятий.

А вообще в год у нас проводится до 200 различных событий, в том числе и спортивные соревнования. Считаю, Сочи уже можно назвать третьей культурной столицей России. Культурные фестивали проводятся в том числе и у нас. А в октябре примем Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Средняя заполняемость наших объектов размещения - 77–78%. Мы предпринимаем беспрецедентные меры безопасности. За происходящим в городе следят более 6 тыс. камер скрытого наблюдения. Кроме того, работу по охране общественного порядка осуществляет наша активная молодежь и казачество", - передает слова Пахомова "Газета.ru".
Сегодня, 14:10
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