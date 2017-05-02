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Магомед Оздоев: кубок должен быть на Черкизово

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев, выступающий на правах аренды за "Терек", пожелал удачи своему бывшему клубу "Локомотиву" в финале Кубка России.

"Кубок должен быть на Черкизово. Удачи, парни", - написал Оздоев в Инстаграме.
Теги: Оздоев Локомотив
Сегодня, 15:36
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(3)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (0)

но не обязан


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 15:41) #
  • -2
  •  (2)

scream
Регистрация: 26.04.2017
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