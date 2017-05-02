Магомед Оздоев: кубок должен быть на Черкизово

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев, выступающий на правах аренды за "Терек", пожелал удачи своему бывшему клубу "Локомотиву" в финале Кубка России.



"Кубок должен быть на Черкизово. Удачи, парни", - написал Оздоев в Инстаграме.