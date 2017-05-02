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Владимир Сельдяков: я против видеоповторов, авторитет судей упадет до нуля

Арбитр матча "Краснодар" - "Анжи" Владимир Сельдяков высказал мнение относительно просьбы "Краснодара" ввести видеоповторы на домашних матчах клуба в премьер-лиге.

"Лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми.

Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.

Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля", - цитирует Сельдякова ТАСС.
Сегодня, 15:42
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№35 Написал: Rasmus (Сегодня, 17:23) #
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online

У Сельдякова после таких слов уже нет авторитета, тем более если внимательно посмотреть , как он и Карасев , который размялся на Оренбурге, судили в этом туре.
Регистрация: 21.03.2017
№34 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:20) #
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Цитата: Lokoflesh
А то одинаковые моменты, а прочтение разное.


А не нужно было изначально разрешать правила трактовать "по усмотрению". Пассивные офсайды, естественные положения рук... "Нет основания не доверять сотруднику ГАИ" (с)
Регистрация: 26.01.2007
№33 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Sergey  Gritsay
А что разве только в хоккее видеопросмотры спорных моментов?

И когда это в хоккее определяли "вне игры" с помощью видео? Видео смотрят только чтобы определить залетела шайба в ворота или нет. В футболе для этого компьютерная графика да и 2 дополнительных судьи - мало?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№32 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
А что разве только в хоккее видеопросмотры спорных моментов? В американском футболе тоже это наблюдается. Почему то никто не теряет свой авторитет, а тут надо же
Оскорбился. А то что лично против, это его проблемы!
Регистрация: 25.10.2016
№31 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 17:10) #
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Судить надо по правилам и ничего ни у кого не упадет.
Регистрация: 2.03.2017
№30 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:09) #
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Вместо двух судей за воротами лучше ввести двух судей за мониторами. Никакие повторы не будут нужны, и задержек не будет никаких...
Регистрация: 26.01.2007
№29 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:08) #
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Цитата: dimon_1973
а за что игрока Урала удалили?

За то что бы Зенит за уши вытянуть в зону ЛЧ.

Хм..Еще лет 5 назад был голубой пул. Гинер там про вампиров рассказывал , которые сосут. А сегодня эти те же с голубого пула ведут себя как гиены.


4 очка, 4! Билиат!!!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:07) #
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Цитата: dimon_1973
о тогда один вопрос, а за что игрока Урала удалили?


Не в ту ногу попал...
Регистрация: 26.01.2007
№27 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 17:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Авторитет судей и так на нуле. Сделайте не больше одного повтора в каждом тайме у команд и повтор гола, если есть сомнения и всё. Никакой ритм не нарушится. Иногда на поле валяются дольше.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№26 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах

В чем проблема, лучше разбирайтесь в правилах.
А то одинаковые моменты, а прочтение разное.
Ну и повторы нужны будут для определения вне игры и взятия ворот + напряженные моменты в матче.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№25 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Можно сидеть в Хабаровске например или в Питере и коллегиально решать был пенальти или нет.

Голосовать тайно, бюллетенями. Матч доигрывать после подсчета голосов :)))
Цитата: Сибирячок
Беда не в повторах на видео, а в разной тркактовке правил

Это верно! Вот смотрю, к примеру игру ЦСКА-Спартак. Там было несколько моментов, когда при выносе мяча игрок потом попадал по ногам другому. Иксперды говорят, что всё чисто - игра в мяч. Я вообщем то согласен, но тогда один вопрос, а за что игрока Урала удалили?
Регистрация: 8.02.2011
№24 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:58) #
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online

Цитата: maradona72
по одному или по два повтора.

шлюба и три раза ссимулирует, на пенальти и спорные голы
Регистрация: 7.12.2016
№23 Написал: fd65 (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вы еще мнение уборщицы спросите и обязательно в ФИФА доложите.....
Регистрация: 3.12.2016
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:53) #
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  •  (2)

Цитата: dimon_1973
а откуда уверенность в честности и неподкупности этого просмотрщика?

Вопрос то что видео повторы. Как бэ должен быть честным. Ну или группа специалистов будет наблюдать повтор. И не обязательно сидеть на стадионе. Век инета и прямых трансляций это не обязательно. Можно сидеть в Хабаровске например или в Питере и коллегиально решать был пенальти или нет.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Беда не в повторах на видео, а в разной тркактовке правил


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: малкавиан
Просто за один видеоповтор накидывать минуту в добавочное время и всё, делов то.

Так то оно так. Но все таки лимит на повторы нужен. Если брать по сути, в каждой игре не больше 2-3 спорных моментов которые могут повлиять на результат. Каждой команде за тайм по одному или по два повтора.


И еще вот разумно. Что бы не сбивать темп:
Цитата: Sergey Nasirov_2
Просто есть ещё один судья,когда орвй смотрит этот момент моментально,и подсказывает главному! И взятие ворот тоже нужно установить обязательно!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
смотрит этот момент моментально,и подсказывает главному

а откуда уверенность в честности и неподкупности этого просмотрщика?он наподсказывает, а потом скажет, что смотрел повтор не с той камеры и горестно извинится за ошибку. что изменилось?
Регистрация: 8.02.2011
№18 Написал: perekos Самара (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (3)

в хоккее почему то не упал...на лицо будет виден ваш уровень-ниже плинтуса
Регистрация: 10.08.2012
№17 Написал: Campos Москва (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Всё-таки, когда на кону миллионы денег и счастье людей, пусть будут правильные решения с помощью видеоповторов.
Регистрация: 26.12.2008
№16 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ssakoll2,
Нет! Просто есть ещё один судья,когда орвй смотрит этот момент моментально,и подсказывает главному! И взятие ворот тоже нужно установить обязательно!

Да из и так уже везде понатыкали,а толку то?))) Пусть и свистит тогда на весь стадион из своей будут)))
Регистрация: 28.01.2016
№15 Написал: kurbath тула (Сегодня, 16:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обязательно нужно ввести на пенали-а то задолбали некоторые на левых выезжать и на удаления
Регистрация: 20.11.2015
№14 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: maradona72



Лично я за видеоповторы. Но что бы футбол не превратился бы в хоккей. Нужна какая-то система или лимит на видеоповторы. Тогда все будет хорошо.


Просто за один видеоповтор накидывать минуту в добавочное время и всё, делов то.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№13 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Ssakoll2
Вот мне показалось,что мне по ногам заехали.

там наверно только пенали будут смотреть.........напугал? smiley
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:37) #
  • 0
  •  (2)

Ssakoll2,
Нет! Просто есть ещё один судья,когда орвй смотрит этот момент моментально,и подсказывает главному! И взятие ворот тоже нужно установить обязательно!
Регистрация: 27.07.2016
№11 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще не понимаю как это будет выглядеть? Вот мне показалось,что мне по ногам заехали... я машу руками, бегу к судье.. всё! Стоп игра,мля! Давайте ка видео мне сюда. А,ну да... всё заипись. Поехали дальше. Ну цирк же!!! Сбит весь темп постоянно. Кому-то передышка необходимая и из 90 мин. они 20 будут на травке сидеть и видео своей игры смотреть. Во класс!
Зы: В студии по полчаса обсуждают был пенальти или нет и не могут прийти к единому мнению.)))
Регистрация: 28.01.2016
№10 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Судьи познавшие вкус бакшиша уже никогда честно судить не будут,чего у нас и происходит...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№9 Написал: Батька (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (1)

а в хоккеи что не падает ? суди по правилам ... ну не заметил вдруг, пропустил, не до бежал ... сам пошел посмотрел на минутку (или резервный который у экрана сидит посмотрел и тебе в микрофон сказал) и вынесли правильное решение наоборот все только больше уважать будут !!

И сделать какой то лимит типа 1-2 остановки на тайм !! Типа пенальти есть нет смотреть, какой то офсайд спорный, опасный фол на карточку красную или желтую что бы выбрать ... не по всякой куйне типа аут не оттуда выкинул и так далее !!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:23) #
  • +4
  •  (6)

пускай четвертый арбитр сидит за монитором
Регистрация: 20.04.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:14) #
  • +8
  •  (8)

Лично я за видеоповторы. Но что бы футбол не превратился бы в хоккей. Нужна какая-то система или лимит на видеоповторы. Тогда все будет хорошо.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:07) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Кормушку прикроют, придётся жить на одну зарплату, вот он и против. Кто тебе занесёт, зная что ты не отработаешь?
Регистрация: 29.10.2010
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