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Владимир Сельдяков: я против видеоповторов, авторитет судей упадет до нуля
Арбитр матча "Краснодар" - "Анжи" Владимир Сельдяков высказал мнение относительно просьбы "Краснодара" ввести видеоповторы на домашних матчах клуба в премьер-лиге.
"Лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми.
Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.
Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля", - цитирует Сельдякова ТАСС.
"Лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми.
Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.
Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля", - цитирует Сельдякова ТАСС.
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