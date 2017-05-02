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Вячеслав Зинков: за игру с "Оренбургом" нам не стыдно

Полузащитник "Крыльев Советов" Вячеслав Зинков прокомментировал игру с "Оренбургом" в матче 26-го тура премьер-лиги.

"Думаю, что мы не набрали одно очко, а потеряли два. Несмотря на то что счет сравняли, но… Изнутри мне казалось, что мы эту игру должны были выигрывать, имея столько моментов. Но сложилось так, как сложилось. Впереди еще есть матчи, будем стараться.

По окончании матча многие игроки буквально рухнули на газон? Рухнули, наверное, не от жары, потому что не так уж жарко было. Наверное, больше от разочарования и того, что все силы были отданы. Смотря друг другу в глаза, мы можем сказать, что за эту игру нам было не стыдно.

Последние туров пять стараюсь не смотреть в таблицу, чтобы от этого как-то абстрагироваться и играть в каждом матче на победу", - цитирует Зинкова официальный сайт "Крыльев".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 16:18
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:29) #
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А почему должно быть тебе стыдно ...стыдно должно быть Президенту и Карасёву...пенальти на 90 ......минуте дают когда заплатят и очень здорово ,тем более кому ....КАРАСЁВУ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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