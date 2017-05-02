Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выиграет кубок России?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:48
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
16:08
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (2)
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (2)
09:59
Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить (15)
Сергей Веденеев: может, надо в "Зенит" Денниса Родмана пригласить? Он научит родину любить (15)
Вчера 23:53
"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2
"Малага" выиграла у "Севильи" со счетом 4:2
Вячеслав Зинков: за игру с "Оренбургом" нам не стыдно
Полузащитник "Крыльев Советов" Вячеслав Зинков прокомментировал игру с "Оренбургом" в матче 26-го тура премьер-лиги.
"Думаю, что мы не набрали одно очко, а потеряли два. Несмотря на то что счет сравняли, но… Изнутри мне казалось, что мы эту игру должны были выигрывать, имея столько моментов. Но сложилось так, как сложилось. Впереди еще есть матчи, будем стараться.
По окончании матча многие игроки буквально рухнули на газон? Рухнули, наверное, не от жары, потому что не так уж жарко было. Наверное, больше от разочарования и того, что все силы были отданы. Смотря друг другу в глаза, мы можем сказать, что за эту игру нам было не стыдно.
Последние туров пять стараюсь не смотреть в таблицу, чтобы от этого как-то абстрагироваться и играть в каждом матче на победу", - цитирует Зинкова официальный сайт "Крыльев".
"Думаю, что мы не набрали одно очко, а потеряли два. Несмотря на то что счет сравняли, но… Изнутри мне казалось, что мы эту игру должны были выигрывать, имея столько моментов. Но сложилось так, как сложилось. Впереди еще есть матчи, будем стараться.
По окончании матча многие игроки буквально рухнули на газон? Рухнули, наверное, не от жары, потому что не так уж жарко было. Наверное, больше от разочарования и того, что все силы были отданы. Смотря друг другу в глаза, мы можем сказать, что за эту игру нам было не стыдно.
Последние туров пять стараюсь не смотреть в таблицу, чтобы от этого как-то абстрагироваться и играть в каждом матче на победу", - цитирует Зинкова официальный сайт "Крыльев".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.