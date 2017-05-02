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Дмитрий Селюк: "Краснодар" хочет продать Каборе? Они в ФНЛ собрались?
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, прокомментировал информацию о том, что летом клуб захочет продать африканского футболиста.
"У меня такой информации нет. А куда они хотят его продать? И если хотят продать, то кто у них играть будет?
"Краснодар" собрался в ФНЛ, что ли? Ну это образно, конечно. Но без Каборе в призовой тройке "Краснодара" точно не будет", – цитирует Селюка "СЭ".
"У меня такой информации нет. А куда они хотят его продать? И если хотят продать, то кто у них играть будет?
"Краснодар" собрался в ФНЛ, что ли? Ну это образно, конечно. Но без Каборе в призовой тройке "Краснодара" точно не будет", – цитирует Селюка "СЭ".
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