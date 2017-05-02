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Дмитрий Селюк: "Краснодар" хочет продать Каборе? Они в ФНЛ собрались?

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, прокомментировал информацию о том, что летом клуб захочет продать африканского футболиста.

"У меня такой информации нет. А куда они хотят его продать? И если хотят продать, то кто у них играть будет?

"Краснодар" собрался в ФНЛ, что ли? Ну это образно, конечно. Но без Каборе в призовой тройке "Краснодара" точно не будет", – цитирует Селюка "СЭ".
Теги: Селюк Краснодар Каборе
Сегодня, 16:43
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№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Реал»
Краснодар, по крайней мере, будет играть в полном составе матчи) а то этот "умник" матч через 5 получает кк )
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Дмитрий вы что не знаете что это фейковый сайт? Ну а на счет Каборе , Краснодар наврядли будет хуже играть без этого игрока.
Регистрация: 25.10.2016
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