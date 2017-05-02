Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра?

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал заявление "Краснодара" на официальном сайте по поводу необъективного судейства в матчах чемпионата России.– Уже не раз говорил о том, что доверяю всем судьям. У нас есть положение, что судья ФИФА может судить матчи местной команды с какой-либо другой. У меня нет оснований кого-то подозревать и не доверять. Для нас ничего нового в написанном в заявлении нет – мы эти моменты или рассматривали, или будем рассматривать. Если судьи ошиблись, рассмотрим в соответствии с нормативными документами на контрольно-квалификационной комиссии.– Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба.Отмечу, что сегодня утром, в 9.15, я разговаривал с Сергеем Николаевичем Галицким (президентом "быков". - Прим.) по поводу технических новшеств, которые можно было бы установить на стадионе в Краснодаре. Говорили достаточно долго, обсуждали нюансы, договорились о взаимодействии и сотрудничестве. И он ни слова не сказал о том, что будет какое-то заявление, тем более, которое касалось бы судейства.