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Мунир намерен вернуться в "Барселону"

Форвард "Барселоны" Мунир, выступающий на правах аренды за "Валенсию", хочет вернуться в каталонскую команду по окончании текущего сезона, утверждает Sport.es.

Как сообщает источник, "летучие мыши" не против активировать опцию выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но сам игрок намерен завоевать место в "Барселоне" при новом тренере.
Теги: Барселона
Сегодня, 17:08
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