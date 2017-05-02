Мунир намерен вернуться в "Барселону"

Форвард "Барселоны" Мунир, выступающий на правах аренды за "Валенсию", хочет вернуться в каталонскую команду по окончании текущего сезона, утверждает Sport.es.



Как сообщает источник, "летучие мыши" не против активировать опцию выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но сам игрок намерен завоевать место в "Барселоне" при новом тренере.