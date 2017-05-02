Стал известен стартовый состав "Локомотива" на финал Кубка России с "Уралом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на финальный матч Кубка России с "Уралом".



Основной состав "Локомотива": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Майкон, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.



Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.