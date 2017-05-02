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16:48
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
16:08
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
Стал известен стартовый состав "Локомотива" на финал Кубка России с "Уралом"
Стал известен стартовый состав "Локомотива" на финальный матч Кубка России с "Уралом".
Основной состав "Локомотива": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Майкон, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.
Основной состав "Локомотива": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Майкон, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.
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