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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на финал Кубка России с "Уралом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на финальный матч Кубка России с "Уралом".

Основной состав "Локомотива": Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Майкон, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.

Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.
Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 18:14
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5
(0)
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:38) #
  • -6
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Болеет за:
«Спартак»
удачи Уралу! smirk футбольный Бог должен наказать локо за последние две игры(откровенно берегли силы и игроков перед кубком)


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 18:26) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Павлюченко парочку оформит, если не удалят.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№3 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 18:24) #
  • -5
  •  (7)
online

Касаев опять не играет.Странно.Болельщики любят Сёмина.Но Сёмин это вчерашный день.Его времена прошли.Думаю Тарханов сильнее Сёмина
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Локо.Возьмите этот кубок.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:22) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Состав более-менее. Удачи нам Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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