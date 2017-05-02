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Анатолий Бышовец: "Урал" выглядит предпочтительнее "Локомотива" в финале Кубка России
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка России "Урал" — "Локомотив".
"Перед матчем "Урал" выглядит предпочтительнее "Локомотива". Мы видим, что идёт полноценная подготовка к финалу. Что касается "Локо", то последние поражения и потеря игроков повышают шансы его соперника. Будет не хватать Ведрана Чорлуки, который является главным и образующим игроком в обороне. Но надо понимать, что уровень футболистов у "Локомотива" несколько выше.
Мне кажется, что очень велика не только вероятность дополнительных двух таймов, но и серии пенальти. Многое будет зависеть от удачи и реализации", — цитирует Бышовцева "Чемпионат.com".
"Перед матчем "Урал" выглядит предпочтительнее "Локомотива". Мы видим, что идёт полноценная подготовка к финалу. Что касается "Локо", то последние поражения и потеря игроков повышают шансы его соперника. Будет не хватать Ведрана Чорлуки, который является главным и образующим игроком в обороне. Но надо понимать, что уровень футболистов у "Локомотива" несколько выше.
Мне кажется, что очень велика не только вероятность дополнительных двух таймов, но и серии пенальти. Многое будет зависеть от удачи и реализации", — цитирует Бышовцева "Чемпионат.com".
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