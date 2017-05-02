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Роман Емельянов: поначалу в "Урале" мне финансово помогали агенты

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов накануне финального матча за Кубок России с "Локомотивом" (2 мая) в интервью Sportbox признался, что не мог подумать, что в составе екатеринбургского клуба будет бороться за один из самых престижных трофеев страны.

"Даже не думал, что у меня с командой в Екатеринбурге будет возможность завоевать трофей – я имею в виду Кубок России. Хотя должен признаться, что первый контракт с "Уралом" у меня был весьма символический, 30 тыс. рублей.

Как жил? Поначалу мне финансово помогали мои агенты, за что им большое спасибо. Благодарен им и за то, что убедили меня остаться в этом клубе. Благодарен также президенту клуба Григорию Викторовичу Иванову – за то, что поверил в меня, дал шанс. В каждой игре стараюсь это доверие оправдывать", — заявил Емельянов.
Теги: Емельянов Урал
Сегодня, 18:19
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1
(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
на Урале (территориально) не все и 30 то получают
а тем более не всем помогают
потому тут не на что жаловаться
даже в мск не все 30 получают же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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