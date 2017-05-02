Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Дрис Мертенс договорился о новом контракте с "Наполи" с зарплатой 4,5 млн евро за сезон

Полузащитник Дрис Мертенс договорился о продлении контракта с "Наполи". Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio CRC, зарплата 29-летнего бельгийца по новому договору составит 4,5 млн евро за сезон, также будет прописана сумма отступных в размере 25 млн евро.

При этом о сроке нового контракта не сообщается. Текущее соглашение Мертенса с "Наполи" истекает летом 2018 года. Последним препятствием на пути заключения сделки между игроком и клубом остаётся бонус в размере 2 млн евро, который полагается Дрису по прежнему контракту.
Теги: Мертенс Наполи
Сегодня, 18:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.