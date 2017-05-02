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Дрис Мертенс договорился о новом контракте с "Наполи" с зарплатой 4,5 млн евро за сезон
Полузащитник Дрис Мертенс договорился о продлении контракта с "Наполи". Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio CRC, зарплата 29-летнего бельгийца по новому договору составит 4,5 млн евро за сезон, также будет прописана сумма отступных в размере 25 млн евро.
При этом о сроке нового контракта не сообщается. Текущее соглашение Мертенса с "Наполи" истекает летом 2018 года. Последним препятствием на пути заключения сделки между игроком и клубом остаётся бонус в размере 2 млн евро, который полагается Дрису по прежнему контракту.
При этом о сроке нового контракта не сообщается. Текущее соглашение Мертенса с "Наполи" истекает летом 2018 года. Последним препятствием на пути заключения сделки между игроком и клубом остаётся бонус в размере 2 млн евро, который полагается Дрису по прежнему контракту.
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