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16:48
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
16:08
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
"Урал" объявил стартовый состав на финал Кубка России с "Локомотивом"
"Урал" объявил стартовый состав на финальный матч Кубка России с "Локомотивом".
Основной состав "Урала": Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин, Павлюченко.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Павленко, Фидлер, Ломакин, Серченков, Коробов, Глушков, Щербаков, Манучарян.
Основной состав "Урала": Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин, Павлюченко.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Павленко, Фидлер, Ломакин, Серченков, Коробов, Глушков, Щербаков, Манучарян.
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