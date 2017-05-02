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"Урал" объявил стартовый состав на финал Кубка России с "Локомотивом"

"Урал" объявил стартовый состав на финальный матч Кубка России с "Локомотивом".

Основной состав "Урала": Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин, Павлюченко.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Павленко, Фидлер, Ломакин, Серченков, Коробов, Глушков, Щербаков, Манучарян.
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 18:15
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