Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Хорди Альба может уйти из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хорди Альба летом может покинуть каталонскую команду, сообщает Football-Espana.

Сообщается, что "сине-гранатовые" готовы расстаться с 28-летним игроком, однако сам футболист выразил желание остаться в клубе, но при этом хочет получать больше игровой практики.
Сегодня, 19:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.