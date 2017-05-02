Хорди Альба может уйти из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хорди Альба летом может покинуть каталонскую команду, сообщает Football-Espana.



Сообщается, что "сине-гранатовые" готовы расстаться с 28-летним игроком, однако сам футболист выразил желание остаться в клубе, но при этом хочет получать больше игровой практики.