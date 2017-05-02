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Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
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"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
Мусса Дембеле может пополнить состав "Ювентуса"
Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле может стать игроком "Ювентуса", сообщает Fottball Italia.
Туринцы следят из футболистом с момента, когда он ещё выступал за "Фулхэм". В текущем сезоне Дембеле отыграл за шотландский клуб 49 матчей и забил 32 гола.
Туринцы следят из футболистом с момента, когда он ещё выступал за "Фулхэм". В текущем сезоне Дембеле отыграл за шотландский клуб 49 матчей и забил 32 гола.
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