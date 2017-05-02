Мусса Дембеле может пополнить состав "Ювентуса"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле может стать игроком "Ювентуса", сообщает Fottball Italia.



Туринцы следят из футболистом с момента, когда он ещё выступал за "Фулхэм". В текущем сезоне Дембеле отыграл за шотландский клуб 49 матчей и забил 32 гола.