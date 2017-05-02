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Юрий Сёмин: конечно-же я остаюсь!

Главный тренер ФК "Локомотив" заявил на послематчевой пресс-конференции на вопрос останется ли он или нет в команда на следующий год положительно:

- Конечно же я остаюсь - заявил он
Теги: Локомотив Семин
Сегодня, 21:51
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7
(2)
№7 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: vitaliy1977
Извини, Палыч! Но ничего нового для этой команды, ты дать не сможешь! Сегодня была твоя "лебединая песня". Хотя и красивая...

smile Действительно лучше уйти на волне,чем дожидаться когда погонят ссаными тряпками.
Регистрация: 20.02.2013
№6 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:09) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Печально....Печально что за 10 лет ни кого так и не нашли лучше Семина!


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 22:08) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
это же замечательно для всех,но не для Локомотива
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Под выигранный Кубок и деньжат подбросят..Оставайся Палыч..скучновато без тебя...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 22:02) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Как всегда. Хрюшки знают все наперед.
Регистрация: 23.03.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:58) #
  • -1
  •  (7)

Да простят меня болелы Локомотива, но если Сёмин останется в команде, то ничего хорошего в плане построения ИГРЫ команды я не жду.
Даже если Локомотив всех оставшихся хороших игроков из команд РФПЛ, которых не успел купить Зенит, купит. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Извини, Палыч! Но ничего нового для этой команды, ты дать не сможешь! Сегодня была твоя "лебединая песня". Хотя и красивая...
Регистрация: 13.03.2012
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