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Гильерме: Кубок - самый важный турнир для нас в этом сезоне

Вратарь "Локомотива" Гильерме в раздевалке победителей Кубка России поделился с журналистами впечатлениями о завоевании трофея, передаёт корреспондент Rusfootball.info

– Кубок – самый важный турнир для нас в этом сезоне, потому что сразу вывел нас в Лигу Европу. Так что считаю, это самый главный матч.

– Болельщики помогали?

– Конечно. Болельщики были с нами сегодня.

– Они на поле выбежали...

– Это эмоции, я всё понимаю. Но всё равно этого нельзя было делать, потому что оставалось 15 минут. Я понимаю, что они нетерпеливые, радуются, но при 1:0 играть было сложно. Хорошо, что всё получилось.

– Какой Кубок важнее – 2015-го или 2017-го года?

– Когда попадаешь в финал, это всегда важно.

– Ты сегодня в майке Чорлуки...

– Я хочу сделать такой жест, что Чарли здесь с нами. Я очень хорошо знаю, что такое серьёзные травмы. Хочу показать, что он с нами тоже.

– Что за драка была в конце?

– Это эмоции. Я понимаю, что они расстроены поражению.
Теги: Гильерме Локомотив Урал Чорлука
Сегодня, 21:54
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю
Регистрация: 17.05.2015
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