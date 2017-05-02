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Гильерме: Кубок - самый важный турнир для нас в этом сезоне
Вратарь "Локомотива" Гильерме в раздевалке победителей Кубка России поделился с журналистами впечатлениями о завоевании трофея, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Кубок – самый важный турнир для нас в этом сезоне, потому что сразу вывел нас в Лигу Европу. Так что считаю, это самый главный матч.
– Болельщики помогали?
– Конечно. Болельщики были с нами сегодня.
– Они на поле выбежали...
– Это эмоции, я всё понимаю. Но всё равно этого нельзя было делать, потому что оставалось 15 минут. Я понимаю, что они нетерпеливые, радуются, но при 1:0 играть было сложно. Хорошо, что всё получилось.
– Какой Кубок важнее – 2015-го или 2017-го года?
– Когда попадаешь в финал, это всегда важно.
– Ты сегодня в майке Чорлуки...
– Я хочу сделать такой жест, что Чарли здесь с нами. Я очень хорошо знаю, что такое серьёзные травмы. Хочу показать, что он с нами тоже.
– Что за драка была в конце?
– Это эмоции. Я понимаю, что они расстроены поражению.
– Кубок – самый важный турнир для нас в этом сезоне, потому что сразу вывел нас в Лигу Европу. Так что считаю, это самый главный матч.
– Болельщики помогали?
– Конечно. Болельщики были с нами сегодня.
– Они на поле выбежали...
– Это эмоции, я всё понимаю. Но всё равно этого нельзя было делать, потому что оставалось 15 минут. Я понимаю, что они нетерпеливые, радуются, но при 1:0 играть было сложно. Хорошо, что всё получилось.
– Какой Кубок важнее – 2015-го или 2017-го года?
– Когда попадаешь в финал, это всегда важно.
– Ты сегодня в майке Чорлуки...
– Я хочу сделать такой жест, что Чарли здесь с нами. Я очень хорошо знаю, что такое серьёзные травмы. Хочу показать, что он с нами тоже.
– Что за драка была в конце?
– Это эмоции. Я понимаю, что они расстроены поражению.
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