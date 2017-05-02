Гильерме: Кубок - самый важный турнир для нас в этом сезоне

Вратарь "Локомотива" Гильерме в раздевалке победителей Кубка России поделился с журналистами впечатлениями о завоевании трофея, передаёт корреспондент Rusfootball.info



– Кубок – самый важный турнир для нас в этом сезоне, потому что сразу вывел нас в Лигу Европу. Так что считаю, это самый главный матч.



– Болельщики помогали?



– Конечно. Болельщики были с нами сегодня.



– Они на поле выбежали...



– Это эмоции, я всё понимаю. Но всё равно этого нельзя было делать, потому что оставалось 15 минут. Я понимаю, что они нетерпеливые, радуются, но при 1:0 играть было сложно. Хорошо, что всё получилось.



– Какой Кубок важнее – 2015-го или 2017-го года?



– Когда попадаешь в финал, это всегда важно.



– Ты сегодня в майке Чорлуки...



– Я хочу сделать такой жест, что Чарли здесь с нами. Я очень хорошо знаю, что такое серьёзные травмы. Хочу показать, что он с нами тоже.



– Что за драка была в конце?



– Это эмоции. Я понимаю, что они расстроены поражению.