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Ари отказался от общения с прессой

Нападающий "Локомотива" Ари, действиями которого был недоволен Роман Павлюченко и не только он, отказался общаться с журналистами после победного финала Кубка России, передаёт корреспондент Rusfootball.info. Напомним, что в концовке встречи Ари попытался ударить Артёма Фидлера кулаком в лицо.
Теги: Ари Локомотив Урал
Сегодня, 22:19
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(3)
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Журналюги потом все переврут а оно ему надо?
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Wilshere (Сегодня, 22:25) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ари попытался ударить Артёма Фидлера кулаком в лицо.


прямым образом несколько раз ударил smile
Регистрация: 4.05.2014
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